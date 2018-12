Nestlé ruft Spezialnahrung für Kinder zurück - Etwa 30 bis 40 Dosen

Das fehlerhafte Produkt ist nach der Zubereitung der Babynahrung an grauem oder grünen Aussehen zu erkennen, hiess es. Die Spezialnahrung ist für Kinder, die unter schweren Fällen von Kuhmilcheiweissallergie oder Nahrungsmittelallergien leiden. Die nun zurückgerufene Charge wurde den Angaben zufolge ausschliesslich in Deutschland in den Handel gebracht. Sollte ein Baby, das bereits Spezialnahrung aus einer der nun zurückgerufenen Dosen erhalten hat, an Übelkeit, Erbrechen oder Kopfschmerzen erkranken, werde dringend zum Arztbesuch geraten, so ein Sprecher./czy/DP/men

(AWP)