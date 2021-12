Nestlé schliesst Aktienrückkauf plangemäss ab - Neues Programm ab 2022

Im Rahmen des abgelaufenen Programms hat Nestlé gut 123 Millionen eigene Aktien im Wert von 13,1 Milliarden Franken zurückgekauft, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Das entspreche rund zwei Dritteln der vorgesehenen 20 Milliarden Franken. Insgesamt wurden bisher knapp 72 Millionen zurückgekaufte Aktien von den Generalversammlungen 2020 und 2021 vernichtet. Der Generalversammlung im April 2022 wird die Vernichtung weiterer gut 51 Millionen Aktien beantragt.

Wie bereits Anfang Dezember mitgeteilt, startet Nestlé am 3. Januar 2022 ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Franken auf einer zweiten Linie der Börse SIX. Das Unternehmen erwartet dabei, bereits in den ersten 12 Monaten Aktien im Wert von rund 10 Milliarden zurückzukaufen. Das Programm soll dabei laut dem am Donnerstag veröffentlichten Prospekt bis "längstens" Ende Dezember 2024 dauern.

Das Volumen der monatlichen Aktienrückkäufe werde von den Marktbedingungen abhängen, heisst es weiter. Sollte Nestlé während der Dauer des Aktienrückkaufs grössere Akquisitionen tätigen, werde das Rückkaufprogramm entsprechend angepasst.

tp/

(AWP)