Nestlé hat den im Februar angekündigten Verkauf des nordamerikanischen Wassergeschäfts abgeschlossen. Das teilte der Nahrungsmittelkonzern am Mittwochabend mit. Wie damals angekündigt, geht der Bereich für 4,3 Milliarden US-Dollar an die US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co.