Nestlé treibt Umbau zur Klimaneutralität bis 2050 voran

Das Unternehmen sei zuversichtlich, Kooperationen mit Bauern und Lieferanten ausbauen zu können, um das angepeilte Netto-Null-Klimaziel zu erreichen. Nestlé werde in den kommenden fünf Jahren 3,2 Milliarden Franken für die Senkung der CO2-Emissionen investieren, davon 1,2 Milliarden Franken in die Förderung von regenerativer Landwirtschaft in der Versorgungskette.

Bei Projekten für regenerative Landwirtschaft geht es darum, die Bodengesundheit zu verbessern und Ökosysteme wiederherzustellen. Nestlé erhöhe etwa bei Bauern die Abnahmemengen, zahle einen Aufpreis für die Produkte und beteilige sich an nötigen Investitionen.

als/DP/zb

(AWP)