Nestlé verkauft Geschäftseinheit in Malaysia

(Ergänzt um Stellungnahme von Nestlé) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé investiert über 100 Millionen Ringgit (über 5,8 Millionen Franken) in seine Produktionsstätte im malaysischen Chembong. Gleichzeitig veräussert er seine Produktionsstätte in Petaling Jaya sowie sein Geschäft für gekühlte Milchprodukte in Malaysia an Lactalis Trading Malaysia im Wert von 155,3 Millionen Ringgit, wie ein Sprecher von Nestlé eine entsprechende Meldung der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber AWP bestätigte.