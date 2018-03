Der Lebensmittelkonzern Nestlé trennt sich von seinem Wassergeschäft in Brasilien. Die Marken Sao Lourenco und Petropolis, drei Werke sowie verschiedene Vertriebslizenzen würden von Indalá Minalba, einer Tochter der Grupo Edson Queiroz übernommen, wie es in einer Medienmitteilung des brasilianischen Unternehmens am Mittwoch heisst. Ein Kaufpreis wird dabei nicht genannt.