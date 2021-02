Nestlé verkauft Wassergeschäft in Nordamerika

Dies teilte der Nestlé-Konzern in der Nacht auf Mittwoch mit. Die Transaktion, die Pure Life, Poland Spring und eine Reihe weiterer Marken in den USA sowie in Kanada umfasse, habe einen Wert von 4,3 Milliarden Dollar. Die veräusserten Geschäfte haben im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Franken erreicht. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Nestlé hatte im Juni mitgeteilt, dass der Konzern einen Verkauf von Teilen seiner Wassersparte in Nordamerika prüfe. An Premium-Marken wie Perrier, S.Pellegrino und Acqua Panna will das Unternehmen aber festhalten und deshalb sind sie nicht Bestandteil der Transaktion.

Nestlé-Konzernchef Mark Schneider wird im Communiqué am Mittwoch dahingehend zitiert, dass sich die Gruppe mit dem Verkauf dieser Wassergeschäfte nunmehr etwa auf die Premium-Wassermarken sowie auf lokales Mineralwasser beziehungsweise auf Innovationen, wie funktionales Wasser, konzentrieren könne.

cf/

(AWP)