Nestlé will für 2,3 Mrd USD kanadische Atrium Innovations übernehmen

Der Umsatz von Atrium mit diesen Produkten wird für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2017 auf nahezu 700 Mio USD beziffert. Verkäufer ist eine von Permira Funds angeführte Investorengruppe, wie Nestlé am Dienstag mitteilte. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im ersten Quartal 2018, was von den üblichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen abhängt.

Mit diesem Schritt werde eine weitere Wachstumsmöglichkeit im Consumer Healthcare wahrgenommen, so die Mitteilung. Dieser Bereich weise ergänzend zum Schwerpunkt des Unternehmens auf Nahrungs- und Getränkekategorien ein hohes Wachstum auf.

BESTEHENDES MANAGEMENT WIRD ÜBERNOMMEN

Nach Abschluss der Übernahme wird Atrium, mit Sitz in Quebec, dem Bereich Nestlé Health Science zugeordnet. Das bestehende Management wird weiterhin das Geschäft leiten, unter Führung von Peter Luther, Präsident und CEO von Atrium Innovations. Das Unternehmen beschäftigt rund 1'400 Mitarbeiter.

"Die Marken von Atrium sind eine passende Ergänzung unseres Geschäftsbereiches Consumer Care, der Ernährungslösungen in den Bereichen gesundes Altern, Ernährung bei Kindern, Magen-Darm-Gesundheit und Adipositas/Übergewicht anbietet", wird Greg Behar, CEO von Nestlé Health Science, in der Mitteilung zitiert. "Das Portfolio von Atrium wird unser Produktportfolio mit Mehrwert schaffenden Lösungen wie Probiotika, pflanzlicher Proteinnahrung, Mahlzeitenersatz und einem ausführlichen Angebot an Multivitaminpräparaten erweitern."

Weiter heisst es, dass die Marken von Atrium gut etabliert seien und sich in attraktiven Kategorien befänden. Sie sollen durch eine Ausweitung der Kategorien, der Vertriebskanäle und der geografischen Abdeckung das Potenzial für weiteres starkes Wachstum bei Nestlé erhöhen. Atrium biete zudem ein zusätzliches Angebot im Segment der gentechnikfreien, Bio- und natürlichen Nahrungsergänzungsmittel, einem schnell wachsenden Konsumententrend und einem neuen Absatzkanal.

Die wichtigste Marke von Atrium, Garden of Life, ist die grösste Marke im Geschäft mit natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln in den USA. Weiter umfasst das Atrium Portfolio Spezialmarken wie Pure Encapsulations, Wobenzym, Douglas Laboratories, Genestra Brands, Orthica, AOV, Minami, Klean Athlete, Pharmax und Trophic.

cf/mk

(AWP)