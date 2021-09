Netflix gibt seltenen Einblick in Top-Titel

Die Historienserie "Bridgerton" und die Filme "Bird Box - Schliesse deine Augen" sowie "Tyler Rake: Extraction" gehören zu den grössten Erfolgen des Streaming-Dienstes Netflix. Rund 82 Millionen Netflix-Profile hätten "Bridgerton" in den ersten 28 Tagen nach Veröffentlichung angeklickt und mindestens zwei Minuten lang angeschaut - mehr als jede andere Serie auf der Streaming-Plattform, sagte Netflix-Chef Ted Sarandos US-Medienberichten zufolge bei einer Konferenz in Los Angeles - und gab damit einen seltenen Einblick in die sonst streng geheim gehaltenen Netflix-Zuschauerzahlen.