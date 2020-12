Netzagentur: Rückgang im Fernverkehr bis Juni bei knapp 50 Prozent

Der Fernverkehr auf der Schiene gehört in der Corona-Krise bei den Fahrgastzahlen zu den grossen Verlierern: Die Unternehmen meldeten für die ersten sechs Monate dieses Jahres knapp 50 Prozent weniger Personenkilometer als für den gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Bundesnetzagentur am Mittwoch mitteilte. In Deutschland wird der Fernverkehr fast vollständig von der Deutschen Bahn betrieben.