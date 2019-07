Netzwerkausrüster Ericsson enttäuscht beim Gewinn trotz kräftigem Umsatzplus

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson hat den kräftigen Schwung bei der 5G-Netzwerktechnik nicht so stark wie erwartet in steigende Gewinne ummünzen können. Das operative Ergebnis vor Sonderkosten für den Konzernumbau kletterte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr zwar um fast 90 Prozent auf 3,9 Milliarden Schwedische Kronen (370 Mio Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Das war aber noch deutlich weniger, als Analysten im Schnitt mit 4,4 Milliarden Kronen erwartet hatten.