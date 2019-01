Netzwerkausrüster Ericsson legt Geld zurück wegen geplanter Umbaukosten

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson legt Geld für hohe Umbaukosten zurück. In den Ergebnissen des vierten Quartals 2018 würden Rückstellungen in Höhe von 6,1 Milliarden schwedischen Kronen (rund 600 Mio Euro) verbucht, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mit. Weil der Geschäftsbereich schwächelt, mit dem der Konzern Kunden bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle unterstützt, fallen unter anderem Kosten für verzögerte Projekte an. Zudem sollen 3,1 Milliarden Kronen der gebuchten Rückstellungen unter anderem für den Personalabbau verwendet werden.