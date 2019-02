Neue Abgastests und SUV-Trend treiben CO2-Werte bei Daimler hoch

Die Vorliebe der Kunden für grosse Autos und die neuen Abgasvorschriften hinterlassen ihre Spuren in der Klimabilanz des Autobauers Daimler. Der sogenannte CO2-Flottenwert der Mercedes-Benz-Fahrzeuge stieg im vergangenen Jahr spürbar an, wie der Konzern am Freitag mitteilte.