Neue Beiersdorf-Strategie: Investition für Rendite - Anlegerprotest

Beiersdorf will mit kräftigen Investitionen für weiteres Wachstum in der Sparte Consumer sorgen. Dafür muss der Konsumgüterkonzern aber zunächst auf Rendite verzichten, wie aus einer am Dienstagabend nach einer Aufsichtsratssitzung veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Anleger quittierten die Pläne zunächst mit Pfiffen: Der Aktienkurs von Beiersdorf rutschte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft um über drei Prozent ab.