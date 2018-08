Neue Intel-Chips unterstützen mehrere Sprachassistenten gleichzeitig

Bei den neuen Intel-Chips ist das möglich dank eines separaten Elements zur digitalen Signalverarbeitung mit vier Prozessorkernen, wie der Konzern am Dienstag im Vorfeld der Technik-Messe IFA in Berlin erläuterte. Potenziell sei es möglich, damit eine beliebige Zahl von Sprachassistenten parallel auf einem Computer laufen zu lassen. Sie sollen auf ein Weckwort (wie etwa "Alexa" oder "Hey, Google") auch anspringen, wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet. Bei den neuen Chips verbesserte Intel ausserdem unter anderem die Netzanbindung. Auf der IFA wurden am Mittwoch erste Notebooks mit den neuen Chips, unter anderem von Acer, präsentiert./so/DP/tos

(AWP)