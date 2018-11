Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd will verstärkt in die Qualität ihrer Dienstleistungen investieren. Nach der Phase der Konsolidierung in der Linienschifffahrt sei Hapag-Lloyd heute mehr als doppelt so gross wie 2014, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens nach einer Kapitalmarkt-Präsentation am Mittwoch in Hamburg. "Grösse ist nicht länger Trumpf, sondern strikte Kundenorientierung", sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen. "Es ist offensichtlich, dass Kunden zuverlässigere Lieferketten erwarten und dass unsere Industrie sich verändern und mehr investieren muss." Hapag-Lloyd wolle Mehrwert schaffen, um die attraktivste Ladung an Bord zu bekommen.