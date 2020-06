Neuer ABB-Chef will Umbau vorantreiben

Der neue ABB-Konzernchef Björn Rosengren will den laufenden Umbau des Industriekonzerns fortsetzen. Wie der seit rund 100 Tagen im Amt stehende CEO am Mittwoch anlässlich einer Veranstaltung für Investoren darlegte, will er an den bisherigen Finanzzielen festhalten, und ebenso am Plan, den Verkauf des Stromnetzgeschäfts bis Mitte des Jahres abzuschliessen.