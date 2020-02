Neuer Audi-Chef soll im VW-Konzern Forschung und Entwicklung steuern

(Ausführliche Fassung) - Der designierte neue Audi-Chef Markus Duesmann soll künftig im Markenverbund der Konzernmutter Volkswagen die Verantwortung für Forschung und Entwicklung übernehmen. "Angesichts der hohen Veränderungsdynamik in der Industrie bündeln wir unsere Kräfte im Volkswagen Konzern und stellen uns wettbewerbsfähig für die Zukunft auf", sagte VW-Konzernchef Herbert Diess am Freitag laut Mitteilung in Wolfsburg nach einer Aufsichtsratssitzung. Auch der Konzernteil für die Entwicklung des künftigen Auto-Softwarebetriebssystems soll seinen organisatorischen Schwerpunkt in Ingolstadt haben.