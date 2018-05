Neuer BASF-Chef: Bayer-Anteilskäufe in Sicht - Innovationen stärken

Der designierte BASF -Chef Martin Brudermüller sieht den Ludwigshafener Chemiekonzern bei der Übernahme von Anteilen des Rivalen Bayer kurz vor dem Ziel. Der 56-Jährige, der am 4. Mai Kurt Bock an der Vorstandsspitze ablöst, will BASF ausserdem stärker in der E-Mobilität aufstellen und weitere Innovationen anschieben.