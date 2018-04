Neuer Chef bei Telekom-Sorgenkind T-Systems verspricht schnelle Wende

Der neue Chef des Telekom-Sorgenkinds T-Systems will in zwei Jahren wieder schwarze Zahlen vorweisen können. "2019 wird sich die Bilanz verbessert haben", sagte Spartenchef Adel Al-Saleh dem "Handelsblatt" (Mittwoch). "2020 werden wir in den meisten Bereichen wieder Gewinne erwirtschaften und uns im Laufe des Jahres weiter verbessern."