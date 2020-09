Neuer Chef von VW-Tochter Skoda: Werden nicht zum neuen Dacia

Die tschechische Volkswagen -Tochter Skoda will sich nicht allein auf das Niedrigpreissegment konzentrieren. "Wir werden nicht zu einem neuen Dacia", sagte der neue Chef der Marke, Thomas Schäfer, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Hospodarske noviny" aus Prag. Die rumänische Renault -Tochter Dacia ist für ihre sehr preisgünstigen Fahrzeuge bekannt.