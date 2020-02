Neuer Chef will mit Crealogix in Asien wachsen

Der neue Chef des Bankensoftware-Spezialisten Crealogix, Oliver Weber, legt den Fokus auf die Transformation des Unternehmens hin zu einem Plattformanbieter mit Cloud-Angebot. Weber will dabei mit Crealogix profitabel wachsen, wie er im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Online am 4.2.) erklärte. Wachstumschancen sieht er vor allem in Asien.