Neuer Daimler-Grossaktionär trifft Manager in Stuttgart

Der neue Daimler-Grossaktionär Li Shufu ist nach Informationen der "Bild am Sonntag" am Sonntag und am Montag zu Besuch beim Autobauer in Stuttgart. In der Daimler-Zentrale werde Li mit mehreren führenden Managern sprechen, darunter Finanzchef Bodo Uebber, berichtete die Zeitung. Am Dienstag seien Gespräche im Kanzleramt in Berlin geplant.