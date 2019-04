Neuer Golf 8 kommt zum Start in kleinerer Stückzahl

Der neue Golf 8, die nächste Generation des VW -Dauerbrenners, wird in diesem Jahr in kleinerer Stückzahl produziert als geplant. Zum Marktstart im laufenden Jahr sollten über 10 000 Fahrzeuge von den Bändern rollen - ursprünglich geplant waren 80 000 Stück, wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" unter Berufung auf interne Papiere schrieb. Gründe seien Probleme mit der Software und der Elektronik. Demnach geht der neue Golf Ende des Jahres mit abgespeckter Technik an den Start, zahlreiche elektronische Funktionen sollten dagegen erst später laufen.