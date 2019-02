Neuer Renault-Chef spricht mit Nissan über Allianz

Der französische Autokonzern Renault und sein japanischer Partner Nissan sprechen über die weitere Zukunft ihrer Allianz nach der Verhaftung ihres früheren Chefs Carlos Ghosn. Zu diesem Zweck traf am Donnerstag der neue Präsident von Renault, Jean-Dominique Senard, zu zweitägigen Gesprächen mit Nissan-Chef Hiroto Saikawa in Japan ein, wie örtliche Medien berichteten. Senard ist für die von Ghosn entworfene Allianz mit Nissan verantwortlich. Es wird erwartet, dass er am 8. April bei einer ausserordentlichen Aktionärsversammlung in den Vorstand von Nissan berufen wird.