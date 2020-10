Neuer Tesco-Chef meldet Gewinnrückgang im Halbjahr

Grossbritanniens umsatzstärkste Supermarktkette Tesco hat in den ersten sechs Monaten des Bilanzjahres 2020/21 trotz höherer Umsätze in der Corona-Pandemie weniger verdient. Als Gründe nannte der seit Anfang Oktober amtierende Vorstandschef Ken Murphy am Mittwoch höhere Kosten wegen Corona und Verluste bei der Tesco Bank.