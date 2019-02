Neuer Thyssenkrupp-Chef drückt aufs Tempo - Spaltung rückt näher

(Meldung weiter ausgebaut) - Gut ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt des neuen Thyssenkrupp -Chefs Guido Kerkhoff rückt die Aufspaltung des Ruhrkonzerns in greifbare Nähe. Die Geschäftsergebnisse des jüngsten Quartals sind durchwachsen. Die Teilung in zwei selbstständige Unternehmen werde faktisch bereits zum 1. Oktober dieses Jahres vollzogen sein, kündigte Kerkhoff am Dienstag in Essen an. Der geplanten Trennung des Unternehmens in ein Werkstoff- und ein Industriegüterunternehmen müsse die Hauptversammlung des Konzerns jedoch Anfang 2020 noch zustimmen.