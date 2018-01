Neustart für Alno: Auslieferung erster neuer Küchen bis März geplant

Nach Übernahme durch einen Investor wird das Pfullendorfer Unternehmen Alno in den nächsten Wochen wieder mit der Produktion von Küchen beginnen. Unter dem Namen Neue Alno GmbH wolle man noch im ersten Quartal neue Küchen ausliefern, teilte Geschäftsführer Andreas Sandmann am Dienstag in Pfullendorf mit. Für einige hundert Mitarbeiter des Küchenbauers ist das die Rettung ihres Jobs. 320 Verträge seien bereits abgeschlossen, erklärte Sandmann. Bei einer mittleren, zweistelligen Anzahl von Verträgen warte man noch auf die Rücksendung.