New Value 2018/19 mit erneutem Verlust nach Wertberichtigungen

Die Beteiligungsgesellschaft New Value hat im Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende März) den dritten Jahresverlust in Folge ausgewiesen. Als Hauptursache für den erneuten Fehlbetrag werden Wertberichtigungen auf eine der vier Beteiligungen genannt. Entsprechend verringerte sich auch der innere Wert der Aktie.