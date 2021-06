New Value-Aktionäre bewilligen Kapitalerhöhung zur Übernahme von TLNT und EyeEm

Das dafür notwendige Kapital wird in zwei Tranchen um insgesamt 7,64 Millionen Franken erhöht, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

New Value hatte im Mai die Akquisition der deutschen EyeEm Group angekündigt und vor wenigen Tagen den Plan, den Anteil an der Luxemburger TLNT Holdings SA auszubauen und die Firma ganz zu übernehmen.

Wie bereits bekanntgegeben zieht New Value die Prüfung einer Transformation von einer Beteiligungsgesellschaft in eine operative Gesellschaft in Betracht. Anlass dazu gebe, dass man nach den Übernahmen von EyeEm und TLNT im vollen Besitze von Unternehmen mit komplementärem Charakter in der Kreativbranche sei. TLNT etwa hält das operative Geschäft von Online-Plattformen für Kreative wie Zooppa.com und Ello.co.

Im gleichen Zug würde auch der Wechsel des Handelssegments an der Schweizer Börse SIX sowie eine Kotierung der bislang nicht kotierten Namenaktien ins Auge gefasst, heisst es weiter. Dabei würde man mittels Aktiensplitt eine Einheitsaktie schaffen.

cf/

(AWP)