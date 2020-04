Die Beteiligungsgesellschaft New Value muss wegen der Entwicklung bei der Portfolio-Gesellschaft Bogar erneut eine Wertberichtigung vornehmen. Daher werde sich der NAV (Net Asset Value) der an der SIX kotierten Gesellschaft um 0,08 Franken pro Aktie vermindern, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend. Schon im letzten Dezember nahm New Value wegen Bogar eine Wertberichtigung vor.