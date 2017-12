Die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft New Venturetec haben an der Generalversammlung (GV) am 1. Dezember allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. So wurden der Jahresbericht gutgeheissen und dem Verwaltungsrat die Decharge erteilt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Ferner wurden Peter Friedli und Andreas von Sprecher für ein weiteres Jahr als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt sowie Michael Endres ins Gremium gewählt.