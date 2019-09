Die New Venturetec AG in Liquidation hat die Nennwertreduktion der 6,32 Millionen Aktien des Unternehmens um 5,98 Franken pro Aktie ins Handelsregister eintragen lassen. Damit reduziert sich der Nennwert von 6,00 auf neu 0,02 Franken pro Aktie, wie es in einer Mitteilung am Montagabend hiess. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 27. September 2019.