New Venturetec mit Gewinn von 14,5 Mio US-Dollar im Halbjahr

Der Gewinn je Aktie beträgt laut Halbjahressbericht 12,84 US-Dollar beziffert nach einem Verlust von 0,10 US-Dollar im Vorjahr. Der sogenannte Net Asset Value (NAV) pro Aktie stieg in der Halbjahres-Berichtsperiode um 272 Prozent auf 4,09 US-Dollar, dies bei einem Aktienkurs, der sich von knapp 2,00 Franken auf 4,44 Franken mehr als verdoppelt hat (per Ende März 2018).

Der Gewinn resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg des Börsenkurses von Osiris Therapeutics um 91,3 Prozent auf 8,80 US-Dollar. Der Aktienkurs von Myriad Genetics sei im Berichtszeitraum hingegen um 18 Prozent 29,55 US-Dollar zurückgegangen.

Zum 31. März 2018 hatte New Venturetec zwei Beteiligungen, die von der nicht konsolidierten Tochtergesellschaft gehalten wurden und beide über den Investitionskosten bewertet wurden. Der Gesamtwert der Kapitalanlagen betrug per Ende des Berichtszeitraums 41,1 Millionen US-Dollar, was einem unrealisierten Gewinn von knapp 12,0 Millionen US-Dollar gegenüber den Kosten der Kapitalanlagen geführt habe, heisst es in der Mitteilung. Die grössere dieser Positionen sei dabei Osiris Therapeutics mit 87,8 Prozent der Gesamtinvestitionen.

kw/yr

(AWP)