Die Beteiligungsgesellschaft New Venturetech erwartet für das per Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr 2017/18 einen Reingewinn von rund 26 Millionen Dollar oder 5,20 Dollar je Aktie. Hauptgrund für das Resultat sei der deutliche Anstieg der Aktienkurse von Myriad Genetics und von Osiris Therapeutics, wie die Gesellschaft am Donnerstagabend mitteilte.