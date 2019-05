Die weltbekannte Tageszeitung "New York Times" produziert künftig eine TV-Show über die Arbeit ihrer Reporter. In der Serie "The Weekly" können Zuschauer ab 2. Juni auf dem Pay-TV-Kanal FX und einen Tag später bei dem Streaming-Anbieter Hulu wöchentliche Dokumentationen zu aufwendigen Recherchen der "New York Times" verfolgen. Die Show folgt auf den bereits 2017 mit grossem Erfolg gestarteten Audio-Podcast "The Daily", mit dem das Blatt täglich ein Thema ausführlich beleuchtet und damit auch Werbung für sich selbst macht.