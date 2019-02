Newron schliesst Patientenrekrutierung für Sarizotan-Studie ab

Sollten diese Ergebnisse positiv ausfallen, könnte Sarizotan als eines der ersten Medikamente zugelassen werden, das eines der Hauptsymptome der seltenen und schweren neurologischen Entwicklungsstörung Rett-Syndrom behandelt.

Das Rett-Syndrom ist den Angaben zufolge eine schwere neurologische Entwicklungsstörung und eine seltene Erkrankung ("Orphan Disease"), die vor allem Mädchen ab einem sehr jungen Alter betrifft.

Für die STARS-Studie von Newron haben sich laut Mittteilung mehr als 130 Patienten im Alter von vier Jahren und älter für die Aufnahme in die Studie qualifiziert. Das Programm wird in 14 Studienzentren in den USA, Europa, Asien und Australien durchgeführt.

hr/tt

(AWP)