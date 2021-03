"Die Partnerschaft zwischen der besten Eishockey-Liga der Welt und den Plattformen des Walt-Disney-Konzerns ist ein grosser Gewinn für unsere Fans und unser Spiel", sagte Gary Bettman, der Commissioner der NHL, am Mittwoch (Ortszeit). Die NHL will demnächst in einem weiteren TV-Vertrag zusätzliche Rechte verkaufen./deg/DP/jha

(AWP)