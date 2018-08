Niederländische PostNL zieht sich vom deutschen Markt zurück

Postcon ist ein reiner Geschäftskunden-Anbieter und stellt Briefe im Rheinland und im Ruhrgebiet zu. In Berlin verteilt die Tochter Pin Mail die Post auch in Privathaushalte. Im übrigen Bundesgebiet übergibt das Unternehmen die Briefe an Drittanbieter.

Seit rund 20 Jahren sind die Niederländer über Postcon in Deutschland aktiv. Sowohl im internationalen Geschäft als auch auf dem Heimatmarkt musste PostNL zuletzt Umsatzrückgänge verzeichnen. Der Konzern will sich auch von seiner italienischen Tochter trennen und sich künftig auf die Benelux-Länder konzentrieren./maa/DP/tos

(AWP)