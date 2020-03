Niederländischer Blumenhandel eingebrochen - Milliarden-Schaden

Bei Royal Flora Holland, einem der weltweit grössten Handelsplätze für Pflanzen und Blumen, können Züchter nur noch rund 25 Prozent ihrer Ware zur täglichen Versteigerung anbieten. Der grösste Teil der Schnittblumen wie Tulpen müsse vernichtet werden, sagte der Sprecher.

Royal Flora Holland ist eine Genossenschaft von Züchtern und verhandelt im Jahr rund 12 Milliarden Pflanzen und Blumen.

Vor allem der Export von Schnittblumen wie Tulpen und Rosen in andere europäische Länder ist den Angaben zufolge total eingebrochen. Ein Grund seien die geschlossenen Grenzen, so der Sprecher. Ausserdem liege auch das soziale Leben still. "Wenn man keine Leute mehr trifft, dann schenkt man auch keine Blumen." Normalerweise ist das Frühjahr mit Ostern, Muttertag und vielen Hochzeiten Hochsaison für den Blumenhandel./ab/DP/zb

(AWP)