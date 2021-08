Niederländischer Handelskonzern Ahold Delhaize hebt Prognose erneut an

Der niederländische Handelskonzern Ahold Delhaize wird trotz coronabedingt höherer Kosten zum Beispiel in der Lieferkette für das Gesamtjahr erneut optimistischer. Die bereinigte operative Marge soll nun rund 4,3 Prozent betragen, nachdem das Management bislang von mindestens vier Prozent ausgegangen war. Zudem soll das Plus beim bereinigten Ergebnis pro Aktie im oberen Zehner-Prozentbereich liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Zandaam mittteilte. Bisher hatte der Konzern einen Anstieg im maximal mittleren Zehner-Prozentbereich angepeilt. Gestützt wurde die erhöhte Prognose unter anderem von dem Sparkurs, mit dem Ahold den steigenden Kosten gegensteuert.