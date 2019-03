Niederlage für Hedgefonds: Hyundai-Aktionäre lehnen Elliots Forderungen ab

Elliot hatte eine einmalige Ausschüttung in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar sowie eine Erweiterung des Aufsichtsrates von neun auf elf Mitglieder gefordert. Die Aktionäre befürworteten hingegen die von den Firmen vorgeschlagenen Dividenden und unabhängige Manager.

Der Hedgefonds hält drei Prozent der Anteile an Hyundai Motor sowie 2,6 Prozent an Mobis. Einer der grössten Aktionäre der beiden Unternehmen ist jedoch die staatlich geführte Pensionskasse NPS aus Südkorea. Ein Jahr zuvor hatte Elliott einen von Hyundai Mobis geplanten Verkauf lukrativer Geschäfte in Höhe von 8,8 Milliarden US-Dollar an die Tochtergesellschaft Hyundai Glovis erfolgreich verhindert./elm/tav/jha

(AWP)