Niedrigere Gas- und Ölpreise belasten Total-Gewinn - Anteilsverkäufe geplant

Der Mittelzufluss erhöhte sich hingegen um fast ein Fünftel. Während eine wirtschaftliche Abschwächung schon seit Monaten auf die Rohstoffpreise drückt, zeigt der jahrelange Sparkurs des Unternehmens seine Wirkung. Total wäre in der Lage gewesen, seine Aufwendungen und Dividenden bei einem Ölpreis von weniger als 50 US-Dollar pro Barrel zu decken, was weit unter dem aktuellen Niveau liegt, erklärte Unternehmenschef Patrick Pouyanne in der Mitteilung.

Zudem kündigte Pouyanne an, Unternehmensteile im Wert von fünf Milliarden Euro im laufenden und kommenden Jahr zu verkaufen. Der überwiegende Teil gehöre zum Bereich der Exploration und Produktion, dazu zählten auch Felder mit hohen technischen Kosten wie etwa die kürzlich verkauften Nordsee-Felder./mne/jha/

