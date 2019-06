Der US-Sportartikelriese Nike hat Anleger mit einer überraschend schwachen Gewinnentwicklung enttäuscht. Der Gewinn je Aktie habe im vierten Quartal habe bei 62 US-Cent gelegen, teilte der Adidas-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Beaverton mit. Der Aktienkurs von Nike sackte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um mehr als ein Prozent ab.