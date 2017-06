Nike erfreut Anleger mit starken Zahlen und Amazon-Pilotprogramm

Der US-Sportartikelriese Nike verschafft sich mit starken Quartalszahlen Luft im verschärften Konkurrenzkampf mit Rivalen wie Adidas und Under Armour. In den drei Monaten bis Ende Mai wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar (0,9 Mrd Euro), wie Nike am Donnerstag mitteilte. Die Erlöse stiegen um fünf Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar.