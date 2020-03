Nike steigert Umsatz trotz Corona-Krise deutlich

Der weltgrösste Sportartikelhersteller Nike hat im vergangenen Geschäftsquartal trotz erster Belastungen durch die Coronavirus-Krise deutlich mehr Umsatz gemacht. Die Erlöse kletterten in den drei Monaten bis Ende Februar im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 10,1 Milliarden US-Dollar, wie der Adidas -Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss am Konzernsitz in Beaverton mitteilte.