Nissan bestätigt Zeitungsbericht über scharfen Gewinneinbruch

Der japanische Autobauer Nissan muss in seinem ersten Geschäftsquartal einen noch herberen Gewinneinbruch verkraften als ohnehin von Analysten vermutet. Der Konzern bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Wirtschaftszeitung "Nikkei" als "weitgehend richtig". Der Autobauer aus Yokohama werde bei seinem operativen Gewinn von April bis Juni einen scharfen Rückgang von rund 90 Prozent zum Vorjahreswert 109 Milliarden Yen (900 Mio Euro) ausweisen, hiess es in dem Bericht ohne Nennung von Quellen. Analysten hatten bei dem Autobauer aus Yokohama zuvor lediglich mit einem Minus von 66 Prozent gerechnet. Auf die Aktie hatte der Bericht nach Börsenschluss in Tokio keine Auswirkung mehr.