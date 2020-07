Nissan rechnet mit weiteren Verlusten

Der japanische Renault -Partner Nissan rechnet auch im laufenden Geschäftsjahr mit hohen Verlusten. Wie der vom Skandal um den angeklagten und in den Libanon geflohenen Ex-Chef Carlos Ghosn erschütterte Konzern am Dienstag bekanntgab, dürfte zum Bilanzstichtag am 31. März 2021 erneut ein Verlust von 670 Milliarden Yen (5,4 Mrd Euro) anfallen. Nissan hatte bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen der Corona-Pandemie einen Fehlbetrag von 671,2 Milliarden Yen verbucht - die ersten roten Zahlen seit elf Jahren. Die andauernde Pandemie setzt dem Autobauer weiter deutlich zu.