Nokia kappt Prognose wegen hoher Investitionen für 5G-Technik - Aktie fällt

Wegen hoher Investitionen in die neue 5G-Mobilfunktechnik hat der Netzwerkausrüster Nokia seine Aktionäre mit einer deutlich zusammengestutzten Prognose geschockt. In diesem und dem kommenden Jahr werden die Finnen deutlich weniger Gewinn machen als bisher angepeilt, wie der Konzern bei der Vorlage seiner Zahlen für das dritte Quartal in Espoo mitteilte.