Nokia senkt Prognose wegen Corona-Krise

(Ausführliche Fassung) - Der Netzwerkausrüster Nokia hat wegen der Corona-Pandemie die Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Im Verlauf der Krise sei mit Problemen in der Lieferkette zu rechnen, schrieb Vorstandschef Rajeev Suri am Donnerstag im Zwischenbericht der Finnen. Wegen dieser Risiken senkte Nokia die Erwartungen an die bereinigte operative Marge und an den bereinigten Gewinn je Aktie. Der Grossteil der Covid-19-Effekte sollte das zweite Quartal betreffen. Die Branche sei aber recht widerstandsfähig, wenn auch nicht immun.